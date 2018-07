Oitavas de final da Liga dos Campeões terá Barcelona encarando City

SÃO PAULO - O sorteio das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa reservou jogos interessantes e reencontros importantes, tanto entre adversários que já se enfrentaram em edições passadas, como ídolos encarando seus ex-times. Na definição das partidas, que ocorreu nesta segunda-feira, em Nyon, na Suíça, o principal confronto vai colocar dois brasileiros frente a frente, além do embate entre elencos milionários.

Logo na primeira vez em que vai à segunda fase da Liga dos Campeões, o Manchester City, de Fernandinho, encara o Barcelona, de Neymar. Outra partida que também chama atenção é o duelo entre Arsenal e Bayern de Munique, de Pep Guardiola. As equipes já se enfrentaram nas oitavas de final da edição passada. Na ocasião, a equipe alemã levantou o troféu.

Se não é o mais atrativo, provavelmente o reencontro mais emocionante deve acontecer no Stamford Bridge. Essa será a primeira vez que o marfinense Didier Drogba retorna ao estádio londrino. O atacante, porém, estará vestindo a camisa do Galatasaray. Com ele, enfrentará o Chelsea pela primeira vez. O jogador foi um dos principais pilares da equipe montada pelo bilionário russo Román Abramovich e foi considerado o principal jogador da equipe, que venceu a Liga dos Campeões na temporada 2011/2012.

Dentre as regras do sorteio, equipes do mesmo país não poderiam se enfrentar, assim como adversários que já jogaram entre si na fase de grupos. Além disso, times que ficaram na segunda colocaçao na primeira fase vão ser anfitriãos nos jogos de ida. A final do torneio está marcada para o dia 24 de maio, no estádio da Luz, em Lisboa.

Confira os duelos das oitavas de final da Liga dos Campeões:

Manchester City x Barcelona

Olympiakos x Manchester United

Milan x Atlético de Madrid

Bayer Leverkusen x Paris Saint-Germain

Galatasaray x Chelsea

Schalke 04 x Real Madrid

Zenit x Borussia Dortmund

Arsenal x Bayern de Munique