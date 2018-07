Oitavo colocado no último Inglês, Southampton anuncia demissão de técnico

A oitava colocação no último Campeonato Inglês pareceu não agradar a diretoria do Southampton. Nesta quarta-feira, a diretoria do clube anunciou a demissão do técnico Claude Puel, de 55 anos, que estava há um ano no comando da equipe. Seu substituto ainda não foi definido.

"O Southampton pode confirmar hoje que terminou o contrato de Claude Puel com efeito imediato. Todos no Southampton gostariam de expressar nosso agradecimento para Claude por seu trabalho duro e comprometimento este ano. O melhor momento da temporada foi um dia memorável em Wembley na final da Copa da Liga Inglesa, um dia que sempre lembraremos", anunciou o clube em nota.

Puel chegou ao Southampton no início da temporada passada, para a vaga de Ronald Koeman, que foi para o Everton. O melhor momento do clube em 2016/2017, de fato, foi a classificação à decisão da Copa da Liga Inglesa, na qual foi derrotada por 3 a 2 pelo Manchester United.