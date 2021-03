Oitavo reforço, ítalo-brasileiro Rômulo realiza seu primeiro treino no Cruzeiro

O Cruzeiro fechou a pausa do Campeonato Mineiro, adotada por causa das medidas de combate à covid-19, fora da zona de classificação às semifinais. Ciente de que precisa melhorar, a diretoria não para de buscar reforços. O volante ítalo-brasileiro Rômulo é mais um contratado para a busca pela volta à elite nacional. Chegou e já trabalhou em pleno domingo.

"De volta ao futebol brasileiro, o volante Rômulo realizou o primeiro treino na Toca da Raposa 2! Sucesso, Rômulo. Vamos pra cima!", postou o clube, dando as boas-vindas a seu oitavo reforço, anunciado na sexta-feira.

Leia Também CBF divulga datas e horários de jogos da segunda fase da Copa do Brasil

Rômulo defendeu o Cruzeiro no começo da carreira e, após 10 anos atuando na Itália, por Fiorentina, Juventus, Brescia e Verona, vestindo até a camisa da Azzurra, voltou para "uma grande missão" em Belo Horizonte.

Aos 33 anos, o experiente jogador aprimora o físico para estar apto a estrear já na volta do Campeonato Mineiro, dia 1° de abril, diante do Tombense, no Mineirão. O Cruzeiro está em quinto e buscará voltar ao G-4.

O técnico Felipe Conceição ainda não deu pistas sobre quem sairá do time para a entrada de Rômulo. Mas o reforço deve aumentar a experiência no meio-campo substituindo o jovem Adriano, de 22 anos. Há a remota possibilidade, também, de Jadson ser o sacrificado, com Rômulo atuando um pouco mais avançado.

Nesta segunda-feira o treinador deve começar a dar cara nova ao time e o cruzeirense poderá ver onde terá Rômulo. Ele ainda aguarda a inscrição na CBF para poder fazer sua estreia.