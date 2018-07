Oito clubes lutam por 1.ª vitória em rodada da Série B

O único paulista a atuar é o São Caetano, que recebe o Ipatinga, às 16h10, no Canindé. Sem poder atuar no estádio Anacleto Campanella, ainda interditado, o time do ABC paulista tem um ponto e vem de um empate contra o América-RN, em Natal. O time mineiro, por sua vez, ocupa a lanterna, sem nenhum ponto, com duas derrotas - para Paraná e Bahia.

O Figueirense tenta manter os 100% de aproveitamento contra o América-MG, no mesmo horário, às 16h10, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Na rodada passada, os catarinenses venceram a Portuguesa e somam seis pontos. O time da casa, por sua vez, empatou os dois jogos que disputou.

Um dos favoritos ao acesso, o Sport, que soma um ponto, luta por sua primeira vitória contra o ASA, também com um ponto, às 16h10, na cidade de Arapiraca, em Alagoas. Já o novato Icasa, sem pontuar até o momento, recebe o América-RN, com um ponto, no mesmo horário, em Juazeiro do Norte, no Ceará.

Outro que tenta se manter entre os primeiros colocados é o Brasiliense, que recebe o Duque de Caxias, em Taguatinga, às 21 horas. O time do Distrito Federal soma quatro pontos e vem de um bom empate contra o Santo André, fora de casa. A equipe da Baixada Fluminense também segue sem ponto algum após duas derrotas.

Confira os jogos deste sábado pela 3.ª rodada da Série B:

16h10

São Caetano x Ipatinga

ASA x Sport

Icasa x América-RN

América-MG x Figueirense

21 horas

Brasiliense x Duque de Caxias