Oito curiosidades da Copa do Brasil em 27 edições

A Copa do Brasil tem uma lista de curiosidades antes de começar sua 28ª edição, nesta quarta-feira. O senador Romário, por exemplo, ainda é o atacante que mais fez gols do torneio, 36 em 46 partidas. O torcedor, embora tenha comprado o sistema de pontos corridos do Brasileirão, também gosta de disputas no formato mata-mata. A Copa do Brasil é só isso. Perdeu, tchau!

Nas primeira e segunda fases, o time visitante que ganhar de dois ou mais gols, elimina o confronto de volta, obtendo assim mais tempo para treinar e se preparar para outras competições. A Copa do Brasil começa nesta quarta e vai até 30 de novembro, com duas competições novas em meio à sua disputa: a Copa América dos Estados Unidos e a Olimpíada do Rio. O Palmeiras é o campeão de 2015. Veja algumas das curiosidades do torneio.

RECORDE

Nenhum técnico conhece melhor o gostinho de uma conquista da Copa do Brasil do que Luiz Felipe Scolari. Felipão tem no currículo nada menos do que quatro títulos, divididos por três equipes. O experiente treinador foi o comandante dos campeões Criciúma (1991), Grêmio (1994) e Palmeiras (98 e 2012).

ARTILHEIRO

Ninguém tem mais gols que o baixinho Romário na história da Copa do Brasil. Terror dos goleiros pela frieza na hora de balançar as redes, o atacante marcou 36 vezes em 46 partidas.

GOLEADA

Com cinco gols de Gérson, o Atlético-MG protagonizou a maior goleada do torneio em Belo Horizonte, em 1991, sobre os piauienses do Caiçara: 11 a 0.

VOCÊ SABIA

Diante de mais de 71 mil torcedores no Maracanã, em 2004, o Santo André bateu o Flamengo por 2 a 0 na final. Após um empate em 2 a 2 na primeira partida, a equipe do ABC paulista surpreendeu, como fizeram Criciúma e Paulista, ao ser campeã mesmo disputando a Série B.

INVICTOS

Grêmio (1989, 94 e 97), Cruzeiro (2000 e 2003); Flamengo (90), Criciúma (91), Corinthians (95) e Palmeiras (2012) ergueram a taça sem derrotas. São os seis times que ganharam a competição de forma invicta.

ROGER MACHADO

Ninguém ganhou mais títulos como jogador do que Roger – quatro. O técnico do Grêmio defendeu o clube por muitos anos e, lá, ergueu três taças (94, 97 e 2001), além de uma (2007) no Fluminense.

27ª COPA EM 2015

Os recordistas em participação são Atlético-MG e Vitória. O rubro-negro não jogou em 1992, por não ter sido campeão estadual, e os mineiros em 93, pela eliminação na semi do regional.

RECORDE NEGATIVO

Bangu 0 x 1 Tupi foi jogado para 51 pessoas. A competição só foi decidida nos pênaltis uma única vez, na temporada passada, quando o Palmeiras ganhou do Santos na final.