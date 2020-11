Oito dias após alta, Cuca aguarda exames para definir seu retorno ao Santos

Diagnosticado com a covid-19 no último dia 7, o técnico Cuca, do Santos, passou nove dias internado em um hospital de São Paulo, onde chegou a ser transferido para a unidade semi-intensiva, e recebeu alta no dia 16. Desde então, recebeu a orientação dos médicos de ficar em repouso por 10 dias em sua casa, em Curitiba, e agora aguarda com ansiedade a realização de exames nesta semana para poder definir uma data para o seu retorno ao trabalho no CT Rei Pelé, em Santos.

O problema, por enquanto, é que o técnico de 57 anos ainda não está 100% recuperado do novo coronavírus. Cardiopata, Cuca tem dificuldade em recuperar a respiração depois de algum movimento rápido ou esforço físico. Os testes desta semana avaliarão os efeitos colaterais da covid-19.

A doença atingiu em cheio a família de Cuca. Sua esposa, seu filho, seu genro, seus sogros e até o seu irmão Cuquinha, que é auxiliar no Santos, também foram infectados. No último domingo, o seu sogro faleceu por causa da covid-19. Ele apresentou sintomas há 10 dias e não se recuperou.

Desde o afastamento de Cuquinha, na semana passada, o Santos tem sido comandado por Marcelo Fernandes, que fez sua primeira partida à frente do time na derrora por 1 a 0 contra o Athletico-PR, em Curitiba, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Outro auxiliar, Eudes, também está fora por causa do novo coronavírus, assim como o preparador físico Omar Feitosa.

Nesta terça-feira, o Santos enfrenta a LDU, em Quito, no Equador, pela rodada de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.