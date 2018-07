Oito dias após fraturar crânio, meio-campista do Hull recebe alta hospitalar

O meio-campista Ryan Mason, do Hull City, recebeu alta de um hospital de Londres nesta segunda-feira, pouco mais de uma semana depois de sofrer uma fratura no seu crânio durante uma partida do Campeonato Inglês. A confirmação da saída de Mason do hospital foi dada pelo próprio clube do jogador.

O Hull explicou que Mason continuará realizando a recuperação da fratura na sua residência, sem, portanto, uma previsão sobre quando retomará a rotina de treinos no clube. O jogador, de 25 anos, precisou passar por uma cirurgia logo após sofrer a fratura.

Mason foi transferido da unidade de neurocirurgia de um hospital próximo ao Stamford Bridge após um choque de cabeças com o zagueiro Gary Cahill, em uma disputa de bola, em partida disputada no dia 22 de janeiro. Mason recebeu atendimento médico no estádio por cerca de dez minutos, antes de deixá-lo em uma maca e com uma máscara de oxigênio. Cahill seguiu normalmente na partida.

O meio-campista se profissionalizou pelo Tottenham e foi emprestado a cinco times antes de fazer sua estreia no Campeonato Inglês em 2014. Mason marcou quatro vezes em 70 partidas pelo Tottenham, mas saiu em agosto, diante da falta de oportunidades. Ele jogou pelas seleções de base da Inglaterra e disputou um amistoso pela equipe principal em 2015, diante da Itália.