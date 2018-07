Oito dias após saída, Atlético-PR confirma retorno de Autuori

Apenas oito dias após deixar o cargo de gestor do Atlético Paranaense, Paulo Autuori está de volta ao clube. Ele reassumiu suas funções após reunião com a diretoria atleticana nesta terça-feira. Autuori havia deixado o clube em solidariedade a Eduardo Baptista, demitido na segunda-feira da semana passada.

Ele pedira demissão do cargo de diretor de futebol por discordar da demissão de Baptista, que trabalhou pouco mais de dois meses no Atlético e comandou a equipe em apenas 13 jogos. A demissão, depois da rápida passagem, gerou críticas por parte de outros treinadores da elite do futebol brasileiro e de jornalistas.

Eduardo Baptista havia assumido a função de treinador justamente no lugar de Autuori, que deixara o cargo para ser gestor do clube. Um dia depois da saída em conjuntos de Baptista e de Autuori, a diretoria contratou o técnico Fabiano Soares, que ainda não havia trabalhado em times do futebol brasileiro.

O retorno de Autuori começou a ser definido no fim de semana. E foi sacramentado em reunião nesta terça. "Concluída a reunião, ficou definido que Paulo Autuori reassumirá as suas funções na gestão técnica do futebol do Atlético Paranaense a partir de hoje", anunciou a diretoria atleticana.