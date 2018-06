Oito jogos, seis cartões: Felipe Melo desfalca o Palmeiras mais uma vez

O volante Felipe Melo, do Palmeiras, vai cumprir supensão pela segunda vez após dez rodadas no Campeonato Brasileiro. Na vitória por 2 a 0 sobre o Grêmio, quarta, o jogador recebeu seu sexto cartão amarelo em oito partidas jogadas, e não viaja a Fortaleza para o duelo contra o Ceará, domingo.

+ Palmeiras se impõe no Sul e derrota o Grêmio com dois de Willian

Sem o volante, Thiago Santos é a primeira opção de Roger Machado para a posição, já que subtituiu Felipe no duelo contra os gaúchos. Ele deve fazer dupla com Jean, opção para o lugar de Bruno Henrique, que também cumprirá suspensão pelo terceiro amarelo.

Na Arena do Grêmio, Felipe Melo foi sancionado por entrada dura em Arthur aos 10 minutos do 2º tempo. Das oito partidas em que atuou pelo Palmeiras neste nacional, só passou "em branco" contra a Chapecoense e contra o Bahia. Não jogou o clássico com o Corinthians justamento por estar suspenso, nem contra o Cruzeiro por dores no joelho.

Além do duelo contra os gremistas, Felipe Melo foi amarelado nos jogos contra o Botafogo, Internacional, Atlético-PR, Sport e São Paulo. O Palmeiras joga no domingo, às 16h, na Arena Castelão.