Oito seleções podem garantir vaga na Copa na próxima terça-feira

SÃO PAULO - A Copa do Mundo 2014 pode ganhar mais oito participantes na próxima terça-feira. Alemanha, Argentina, Colômbia, Costa Rica, Estados Unidos, Holanda, Itália e Suíça têm a chance de garantir presença na competição a um mês do término das eliminatórias em seus continentes. Quatro equipes dependem apenas de si: Argentina, Colômbia, Estados Unidos, Itália e Suíça precisam vencer Paraguai, Uruguai, México, República Tcheca e Noruega, respectivamente. Apenas os norte-americanos e os italianos jogam em casa. Austrália, Brasil (anfitrião), Coreia do Sul, Irã e Japão já estão classificados para a disputa do torneio.

A seleção da Alemanha vai à Copa com uma vitória sobre Ilhas Faroe e um empate da Suécia, adversária direta, contra o Cazaquistão. Os costa-riquenhos precisam bater a Jamaica fora de casa e torcer para que o México não vença a seleção norte-americana. A Holanda, por sua vez, tem Andorra pela frente. Além disso, a equipe conta com um empate da Romênia.

Na Europa, a decisão dos outros cinco grupos ficará para os dias 11 e 15 de outubro. Hoje, Espanha, Inglaterra, Bósnia, Portugal e Bélgica lideram. O continente europeu tem 13 vagas na Copa --nove primeiros colocados. Quatro seleções, os vice-líderes das chaves, terão que passar por uma repescagem.Na América do Sul, Chile e Equador estariam classificados --o Uruguai, com 19 pontos, teria que disputar a repescagem. O adversário do representante sul-americano sairá do confronto entre Jordânia e Cazaquistão. No primeiro jogo, empate por 1 a 1. A decisão será na terça-feira, em território cazaque.

Honduras, que enfrenta o Panamá em casa, também teria uma vaga garantida caso as eliminatórias terminassem hoje. O México, quatro colocado, enfrentaria a Nova Zelândia, em confronto de ida e volta.No continente africano, nove seleções estão classificadas para a fase de mata-mata: Argélia, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa do Marfim, Egito, Etiópia, Gana, Nigéria e Senegal.

Confira os 39 jogos das eliminatórias até terça-feira:

08/09 (domingo)

Zimbábue x Moçambique

Camarões x Líbia

Togo x RD do Congo

Benin x Ruanda

Quênia x Namíbia

Sudão x Lesoto

10/09 (terça-feira)

Egito x Guiné

Argélia x Mali

Bolívia x Equador

Uruguai x Colômbia

Venezuela x Peru

Paraguai x Argentina

Lituânia x Liechtenstein

Noruega x Suíça

Islândia x Albânia

Rússia x Israel

País de Gales x Sérvia

Ilhas Faroe x Alemanha

Armênia x Dinamarca

Malta x Bulgária

Luxemburgo x Irlanda do Norte

Eslováquia x Bósnia e Herzegovina

Macedônia x Escócia

Hungria x Estônia

Andorra x Holanda

Itália x República Tcheca

San Marino x Polônia

Áustria x República da Irlanda

Geórgia x Finlândia

Romênia x Turquia

Chipre x Eslovênia

Grécia x Letônia

Ucrânia x Inglaterra

Bielorrússia x França

Cazaquistão x Suécia

Jamaica x Costa Rica

Honduras x Panamá

EUA x México

Uzbequistão x Jordânia