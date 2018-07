'Olhar eletrônico' vigia o Mané Garrincha do alto

SÃO PAULO - O olho eletrônico já está no ar, em Brasília, sobre o Estádio Mané Garrincha – e vai vigiar tudo, em um raio de 250 quilômetros, a 5,5 mil metros. A princípio, vai permanecer no ar durante nove horas, das 12h às 21h. Se necessário, pode estender esse tempo até 16 horas ininterruptas.

A noite não é um problema: o Veículo Aéreo Não Tripulado, o Vant, da Força Aérea Brasileira (FAB), utiliza sistemas eletrônicos de visão noturna que permitem captar imagens em ambientes sem luz, mesmo em dias chuvosos, de neblina intensa, ou debaixo da copa das árvores.

O drone brasileiro veio de Israel. É um Hermes-450 fabricado pela Elbit Systems. O Esquadrão Horus mantém quatro dessas aeronaves. De acordo com o tenente coronel Donald Gramkow, comandante do time, "em um evento do porte da abertura da Copa das Confederações, começamos a observação bem antes e encerramos a missão muito tempo depois".

O drone vai decolar da Base Aérea de Brasília e cumprirá sua missão sem interferir no trânsito aéreo fora do perímetro fechado. Está em análise a utilização do Vant dia 30, no Maracanã, palco da final.

DESARMADO

Os Vants da FAB não levam armas. A autonomia permite que apenas duas aeronaves atuem ininterruptamente sobre uma determinada área. Com 10,5 metros de envergadura e 6,1m de comprimento, os Vants são pintados de cinza claro como recurso de camuflagem. São silenciosos. O RQ-450 é comandado por uma dupla de oficiais que permanece em uma cabine no solo, eventualmente instalada a quilômetros de distância da zona de verificação.

Não é o caso da equipe deslocada da Base Aérea de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, para o Distrito Federal. A estação terrestre, com monitores digitais e instrumentos de controle – joysticks, mouse, teclados – foi transferida, está por perto.