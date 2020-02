Olimpia anuncia a contratação do atacante togolês Adebayor, ex-Real Madrid

O atacante togolês Emmanuel Adebayor, de 35 anos, é o novo reforço do Olimpia, do Paraguai. O clube alvinegro anunciou a contratação nesta terça-feira, nas redes sociais. O ex-jogador de Monaco, Arsenal, Manchester City, Real Madrid e Tottenham assinou vínculo por uma temporada e será apresentado à torcida com grande festa na próxima sexta-feira.

A vinda do reforço se deu em meio a uma campanha do clube para ampliar o número de sócio torcedores. O próprio presidente do Olimpia, Marco Trovato, comemorou o quanto a vinda do togolês alavancou o programa. "O Olimpia novamente conseguiu um feito histórico: em pouco mais de dois dias, alcançamos 15 mil novos sócios. Não alcançamos os 20 mil sócios propostos, mas sabemos que até a estreia da Libertadores vamos conseguir", disse em vídeo publicado nas redes sociais.

No Olimpia, o togolês vai encontrar um antigo amigo. O veterano Roque Santa Cruz, de 38 anos, foi colega de Adebayor entre 2009 e 2019 no Manchester City e foi um dos responsáveis pela contratação. Os dois devem ser companheiro de ataque para a disputa da Copa Libertadores. O time está no grupo G, ao lado de Santos, Defensa Y Justicia (Argentina) e Delfín (Equador).

Em vídeo, Adebayor aproveitou para deixar um recado ao torcedor. "Olá, fãs do Olimpia. Obrigado a todos. Nos vemos na sexta-feira em Assunção. Obrigado!", disse. O último clube do togolês foi o Kayserispor, da Turquia.