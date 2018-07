Olimpia celebra vantagem e aposta na defesa por título

ASSUNÇÃO (PARAGUAI) - O Olimpia abriu importante vantagem na decisão da Copa Libertadores ao vencer o Atlético Mineiro por 2 a 0, na noite de quarta-feira, no Defensores del Chaco, e celebrou o resultado conquistado. Mesmo ressaltando que não há nada decidido, os jogadores comemoraram o passo dado para a conquista do título e agora apostam na força da defesa no duelo de volta, na próxima quarta, no Mineirão.

"Faltam 90 muitos difíceis", apontou o atacante uruguaio Juan Manuel Salgueiro. "Fizemos um bom trabalho, o importante era ganhar, não importava a diferença. Uma diferença de dois gols é importante, sabendo que sabemos nos defender como visitantes".

Salgueiro advertiu, porém, que o Olimpia não pode perder a concentração no duelo de volta com o Atlético-MG. "Estamos enfrentando o time que foi o melhor da Libertadores", disse, lembrando que o adversário fez a melhor campanha da fase de grupos do torneio continental.

O atacante Freddy Bareiro destacou a importância do gol marcado por Pittoni, em cobrança de falta, no último lance da partida, que definiu a vitória por 2 a 0. "Graças a Deus, no último minuto Pittoni fez justiça ao placar", afirmou o atacante, que perdeu um gol sem goleiro nos minutos finais. "Merecíamos vencer por uma diferença maior".

Com a vitória, o Olimpia pode perder por um gol de diferença na próxima quarta para conquistar o seu quarto título da Libertadores. Revés por dois gols de diferença leva a decisão para a prorrogação. Assim, o Atlético-MG precisa de um triunfo por ao menos três gols de diferença para ser campeão.