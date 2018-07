Olimpia, do Paraguai, confirma contratação do zagueiro Edcarlos

O Olimpia, do Paraguai, acertou nesta quarta-feira a contratação do zagueiro Edcarlos, que havia deixado o Atlético-MG no final do ano passado. O jogador realizou exames médicos e foi anunciado oficialmente como reforço por meio das redes sociais do clube.

O time paraguaio não divulgou o tempo de contrato firmado com o atleta. Segundo a imprensa do país, ele chega para substituir o zagueiro José Leguizamón, que acertou sua transferência para o Rosario Central.

Nos comentários das redes sociais, os torcedores do Olimpia cobram a diretoria por contratações de renome. O time terminou o último Campeonato Paraguaio na segunda colocação e garantiu vaga para a fase preliminar da Copa Libertadores.

Edcarlos tem 31 anos e começou a carreira no São Paulo, em 2003. Em 2007 foi negociado com o Benfica, de Portugal, mas não teve muito sucesso. Voltou para o Brasil para atuar pelo Fluminense, em 2008, e depois passou por diversos clubes do futebol nacional, como Cruzeiro, Grêmio, Sport e Atlético-MG.