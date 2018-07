Olimpia esgota ingressos para final com Atlético-MG

Segundo a diretoria do Olimpia, a expectativa é de que a renda seja de US$ 1,1 milhão, o que seria um recorde no futebol paraguaio. É com esse apoio maciço da torcida que o time espera conseguir um bom resultado na busca pelo seu quarto título da Libertadores - está em sua sétima final.

Para o Atlético-MG, será a primeira final de Libertadores na história. Para o jogo de quarta-feira, em Assunção, os torcedores do clube mineiro terão direito a uma carga de 1.685 ingressos, que serão colocados à venda na tarde desta segunda-feira - a expectativa é de que sejam esgotados rapidamente.

O clube mineiro ainda luta para poder fazer o jogo de volta, no dia 24 de julho, em seu estádio. Como o Independência tem capacidade apenas para 25 mil torcedores, a Conmebol marcou a decisão para o Mineirão, também em Belo Horizonte. Mas, com o apoio da CBF, o Atlético-MG tenta jogar no Independência.