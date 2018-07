Olimpia renova com atacante só para enfrentar Atlético

ASSUNÇÃO - A diretoria do Olimpia decidiu estender o contrato de Fredy Bareiro por apenas duas semanas para que o atacante tenha condições de jogar as duas partidas da final da Copa Libertadores, contra o Atlético Mineiro.

O atual vínculo do jogador se encerrou nesta quarta-feira, um dia após a classificação do time paraguaio para a grande decisão. A vaga foi garantida na noite de terça, em duelo contra o Independiente Santa Fé.

Inicialmente, o clube não tinha planos de renovar o contrato de Bareiro. No entanto, a classificação para a final acabou mudando os planos da diretoria. "Os dirigentes do Olimpia propuseram a renovação do contrato por apenas dois jogos", confirmou Julio Bareiro, empresário e irmão do jogador.

As finais serão disputadas nas duas próximas quartas-feiras. A primeira partida será disputada em Assunção, no dia 17. A volta está marcada para o dia 24, no Mineirão. Enquanto o time brasileiro busca seu primeiro título na competição, o Olimpia sonha com a quarta conquista, após levantar o troféu em 1979, 1990 e 2002.