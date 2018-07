Olimpia tem 3 desfalques no ataque para primeira final

ASSUNÇÃO - O Olimpia pode ter três desfalques importantes no seu setor ofensivo para enfrentar o Atlético Mineiro, quarta-feira, em Assunção, na primeira partida da decisão da Copa Libertadores. Isso porque o time paraguaio tem três atacantes no departamento médico: Juan Carlos Ferreyra, Arnaldo Castorino e Juan Manuel Salgueiro.

"A partir do que se demonstra hoje, parece que não poderei ter os três porque, apesar dos cuidados médicos, não tiveram sucesso na recuperação de suas distensões musculares", comentou o técnico da equipe, Ever Almeida.

Dos três, o único que esteve em campo contra o Santa Fé, terça-feira, na partida que classificou o Olimpia à final da Libertadores foi Castorino. O paraguaio entrou no intervalo, levou uma pancada, e agora não deve poder enfrentar o Atlético. Já o argentino Ferreyra e o uruguaio Salgueiro, que são titulares do ataque ao lado do paraguaio Barreiro, já não pegaram o time colombiano, machucados.

A partida de ida da final da Libertadores acontece quarta-feira, às 21h50, em Assunção, no Estádio Defensores Del Chaco. A volta é uma semana depois, em Belo Horizonte. Este jogo está marcado para o Mineirão, mas o Atlético quer atuar no Independência.