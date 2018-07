Oliveira confirma chance a Dagoberto como titular O técnico Marcelo Oliveira, confirmou nesta sexta-feira que Dagoberto vai ganhar mais uma chance na equipe titular do Cruzeiro para enfrentar o Internacional, domingo, em Novo Hamburgo-RS, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O ex-atacante do São Paulo vai entrar no lugar do meia Ricardo Goulart, que cumpre suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo.