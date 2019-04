Oliver Kahn será presidente do Bayern de Munique em 2021, diz Rummenigge

Karl-Heinz Rummenigge, presidente do Bayern de Munique, confirmou neste domingo que o ex-goleiro da seleção alemã Oliver Kahn vai substituí-lo no cargo em 2021.

"A ideia é que Oli Kahn me suceda e que eu facilite a ele a tomada de funções" como presidente do Conselho Executivo, explicou o dirigente do Bayern à rede de televisão Sky Sports a respeito do ex-jogador que fará 50 anos em junho.

"Não acho que haja um contrato ou uma cronologia estabelecida, mas o Conselho de Administração deu sinal verde" a essa transferência de poderes, que devera acontecer no fim do contrato de Rummenigge. "É algo lógico, Oli é inteligente e conhece o clube", declarou.

O Bayern de Munique goleou no sábado o Borussia Dortmund por 5 a 0 e se tornou o novo líder do Campeonato Alemão, após a 28ª rodada, com um ponto a mais que seu rival deste fim de semana.