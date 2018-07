Olivetto defende que bola da Copa chame 'Gorduchinha'

RIO - O publicitário Washington Olivetto revelou nesta quarta-feira que está à frente de uma campanha para que o nome da bola oficial da Copa do Mundo de 2014 seja "Gorduchinha", o que seria uma homenagem ao principal jargão do ex-locutor Osmar Santos. Ele também explicou que a escolha cabe à Adidas, fornecedora de material esportivo e parceira da Fifa na realização do Mundial.

"Reconheço que ''Gorduchinha'' é difícil para o estrangeiro pronunciar, mas seria uma bela homenagem ao Osmar Santos", disse Olivetto, durante palestra no Footecon, fórum internacional de futebol organizado por Carlos Alberto Parreira, que terminou nesta quarta-feira, no Hotel Copacabana Palace, no Rio.

"Existe esse lobby a favor de ''Gorduchinha", mas o nome (da bola oficial da Copa de 2014) só vai ser conhecido após uma campanha promovida pela Adidas", declarou Olivetto, que ouviu de Parreira uma outra sugestão: que a bola do Mundial que acontecerá no Brasil se chamasse "Samba".

No ano passado, na Copa da África do Sul, a bola oficial do evento recebeu o nome de "Jabulani" e ficou famosa mundialmente, em um caso destacado pela Adidas como um dos maiores sucessos do marketing esportivo mundial.