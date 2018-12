Olympiacos x Milan: onde assistir, horário e escalações da partida

Olympiacos e Milan fazem um confronto direto na luta por uma vaga para a próxima fase da Liga Europa nesta quinta-feira, às 18h (horário de Brasília), no Georgios Karaiskakis, em Atenas. Betis e Dudelange, que também fazem parte do Grupo F, jogam na mesma hora.

Olympiacos x Milan terá transmissão pelo canal FOX Sports 2. O Betis lidera o grupo com 11 pontos, seguido por Milan com 10, Olympiacos 7 e Dudelange não fez ponto. Na última rodada, o Olympiacos perdeu por 1 a 0 para o Betis e o Milan goleou o Dudelange por 5 a 2.

As duas equipes vêm de empate em suas ligas nacionais. O Milan ficou no 0 a 0 com o Torino, em casa, enquanto o Olympiacos empatou fora de casa por 1 a 1 com o Xanthi.

Escalações de Olympiakos x Milan

Olympiakos: Sa; Koutris, Vukovic, Cisse e Torosidis; Nahuel, Guilherme, Fortounis, Camara e Elabdellaoui; Guerrero.

Milan: Reina; Calabria, Zapata, Abate e Rodriguez; Suso, Keisse, Bakayoko e Calhanoglu; Cutrone e Higuain.