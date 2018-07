Olympique bate Inter com gol de Ayew nos acréscimos

Ayew marcou de cabeça o gol da vitória aos 48 minutos do segundo tempo, levando os jogadores da Inter quase ao desespero com a derrota sofrida no final da partida.

Com a vitória, o time francês amplia para 16 sua série de partidas invictas em todas as competições que disputa.

A melhor chance da Inter no jogo aconteceu logo aos 11 minutos do primeiro tempo, quando o goleiro Steve Mandanda espalmou para cima do gol um chute de meio voleio do atacante uruguaio Diego Forlán.

O jogo de volta na Itália será disputado no dia 13 de março, no estádio San Siro.