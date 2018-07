Olympique de Marseille vence e abre 4 pontos de vantagem na liderança

O Olympique de Marseille ampliou sua liderança no Campeonato Francês para quatro pontos, depois que Florian Thauvin e Rod Fanni garantiram uma vitória por 2 x 0 em casa sobre o Nantes nesta sexta-feira.

A equipe de Marcelo Bielsa tem agora 34 pontos em 15 jogos, enquanto o atual campeão Paris St Germain soma 30 e enfrentará o Nice no sábado.

O Marseille sofreu na partida, mas foi certeiro na finalização, marcando duas vezes antes do intervalo contra a equipe com a defesa menos vazada do campeonato, que havia sofrido apenas nove gols antes do jogo desta sexta-feira.

O Nantes está em quinto lugar, 10 pontos atrás do líder.