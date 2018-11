Olympique de Marselha bate Amiens e embola briga pela vice-liderança do Francês

No encerramento da 14.ª rodada do Campeonato Francês, o Olympique de Marselha derrotou o Amiens por 3 a 1, fora de casa, neste domingo, e embolou a briga pela vice-liderança da competição, que tem o Paris Saint-Germain consolidado como primeiro colocado com grande vantagem em relação a seus perseguidores.

O Olympique subiu à quinta colocação, agora com 25 pontos, apenas a dois do vice-líder Lyon. Já o Amiens permanece próximo da zona de rebaixamento. É o 16º colocado, com 13 pontos, três de vantagem para o Monaco, na penúltima posição.

Florian Thauvin foi o grande nome do jogo. O atacante marcou os três gols do triunfo, que foi conquistado de virada. Bakaye Dibassy balançou as redes pelo Amiens, que contou com o brasileiro Paulo Henrique Ganso por alguns minutos em campo. O meia começou a partida no banco de reservas e atuou por pouco mais de cinco minutos.

A vantagem do time de Marselha em relação aos concorrentes pela vice-liderança diminuiu, pois Montpellier e Lille, terceiro e quarto colocados, respectivamente, tropeçaram. O Montpellier empatou por 2 a 2 em casa com o Rennes e, apesar do tropeço, se manteve no terceiro posto, com os mesmos 26 pontos do Lille, que foi derrotado por 2 a 0 fora de casa para o Nice.

O Lille é o quarto colocado pois tem saldo de gols inferior ao do Montpellier (12 contra 9). O Nice, com o triunfo, pulou para o sétimo lugar, com 23 pontos, agora mais perto dos primeiros colocado. O Rennes tem 17 pontos e ocupa a 13ª colocação.