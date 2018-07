Olympique de Marselha demite o técnico Baup

PARIS - O Olympique de Marselha demitiu o técnico Elie Baup e passou o cargo para o diretor-esportivo José Añigo, que será interino. "Foi a decisão mais difícil que já tomei como presidente", disse Vicent Labrune no site do clube.

O Marselha perdeu por 1 x 0, em casa, para o Nantes, na última sexta-feira, e está em quinto na tabela com 27 pontos em 17 jogos. Eles estão 10 pontos do arquirrival e líder do Campeonato Francês, Paris Saint Germain, que recebe o Sochaux, no sábado.

Baup foi contratado ano passado e levou o clube ao segundo lugar na temporada 2012/13. Añigo, 52 anos, comandou o Olympique na final da Copa da Uefa de 2004 após substituir Alain Perrin, em janeiro. O clube disse que ele vai ser o técnico até a parada de inverno, em 23 de dezembro.