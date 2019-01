Olympique de Marselha é eliminado por time da 4ª divisão na Copa da França

O Olympique de Marselha deu um vexame neste domingo. Atuando em Saint-Étienne, o tradicional clube foi eliminado da Copa da França ao perder por 2 a 0 para o modesto Andrézieux, time que disputa apenas a quarta divisão nacional.

A queda numa fase em que estão envolvidos 64 clubes é mais uma decepção para o torcedor do clubes de Marselha nesta temporada, pois antes o time havia sido eliminado na etapa de grupos da Liga Europa com um empate e cinco derrotas. Já no Campeonato Francês, a equipe ocupa a sexta colocação, a 20 pontos do primeiro colocado Paris Saint-Germain.

Na partida deste domingo, o Andrézieux marcou um gol em cada tempo, com Ngwabije, aos 17 minutos da etapa inicial, e Milla, aos 37 minutos da segunda etapa, definindo um triunfo que vai aumentar a pressão sobre o técnico Rudi Garcia, que classificou o resultado como "inaceitável" e o jogo como um "dia muito, muito ruim".

O Bordeaux foi outro time da elite nacional a ser eliminado neste domingo ao perder, em casa, para o Le Havre, da segunda divisão, por 1 a 0. Em um duelo entre dois times da primeira divisão francesa, o Toulouse contou com gols de Diakité, Gradel, Dossevi e García para vencer fácil o Nice, que marcou com Sacko, por 4 a 1.

Fora de casa, o Monaco derrotou o Canet Roussillon, da quinta divisão, com gol de Moussa Sylla. Também como visitante, o Saint-Étienne fez 6 a 0 no Olympique Strasbourg, da sétima divisão, com dois gols do meia-atacante Rémy Cabella. O Reims derrotou o Lens por 2 a 0, enquanto o Rennes avançou nos pênaltis após empate por 2 a 2 com o Brest.