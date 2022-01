Olympique de Marselha empata com Lille e segue em 3º no Francês; Rennes e Monaco goleiam

A 21ª rodada do Campeonato Francês foi encerrada neste domingo com um total de sete partidas. De olho na vice-liderança, o Olympique de Marselha ficou no empate por 1 a 1 com o Lille. Os destaques ficaram por conta de Rennes e Monaco, que golearam, respectivamente, Bordeaux e Clermont.

Em casa, o Olympique de Marselha sofreu para buscar o empate diante do Lille. O time comandado pelo técnico argentino Jorge Sampaoli saiu atrás do placar, com gol marcado por Botman, mas buscou a igualdade aos 31 minutos da etapa complementar com Under. Com o resultado, ficou na terceira posição com 37 pontos, atrás apenas de Paris Saint-Germain (50) e Nice (41).

Tentando se aproximar da zona de classificação para a Liga dos Campeões da Europa, o Rennes fez sonoros 6 a 0 para cima do Bordeaux, que se afundou na vice-lanterna com apenas 17 pontos, dentro da zona de rebaixamento. O time de Rennes reassumiu a quarta posição, com 34.

Em quinto, com 33 pontos, aparece o Monaco. O tradicional time francês derrotou o Clermont Foot por 4 a 0, com direito a gol do brasileiro Caio. Seu adversário ficou na 15ª colocação, com 18 pontos.

Já o Lyon, com gol de Dembélé, venceu o Troyes por 1 a 0 e subiu para a 10ª posição, com 29 pontos, ainda longe da briga por classificação para os torneios europeus.

Mais três jogos foram realizados neste domingo. O Strasbourg surpreendeu novamente ao bater o Montpellier, em casa, por 3 a 1, enquanto que o Metz visitou o Reims e venceu por 1 a 0. Por fim, Lorient e Angers ficaram no 0 a 0.