Olympique de Marselha ganha e segue na cola do líder

Nesta 19ª rodada, a última do ano, que encerra o primeiro turno, o Paris Saint-Germain jogou ainda na sexta-feira, quando fez 3 a 0 no Brest. No sábado, o Lyon ganhou pelo mesmo placar do Nice. E neste domingo foi a vez do Olympique de Marselha conseguir a vitória, ao bater o Saint-Etienne por 1 a 0. Agora, o Campeonato Francês será retomado apenas no dia 11 de janeiro.

Mesmo jogando em casa, o Olympique de Marselha teve dificuldades para conseguir a vitória neste domingo. O time conseguiu o gol na última jogada do primeiro tempo, já nos acréscimos, com Ayew aproveitando o cruzamento e marcando de cabeça. Na segunda etapa, o Saint-Etienne, apenas o 10º colocado (27 pontos), chegou a assustar, mas não evitou a derrota.

Nas outras partidas deste domingo, duas vitórias das equipes mandantes. O Valenciennes derrotou o Evian por 2 a 1, com gols de Pujol e Saez - Khlifa descontou -, e chegou aos 29 pontos, na sexta colocação. E o Toulouse ganhou do Sochaux por 2 a 0, graças aos gols de Regattin e Riviere, passando a ter 26 pontos, agora na 12ª posição do Campeonato Francês.