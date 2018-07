Olympique de Marselha revela acordo para ter Marcelo Bielsa

MARSELHA - Mesmo com chances remotas de conquistar uma vaga na Liga Europa, o Olympique de Marselha já pensa grande para a próxima temporada. Neste domingo, depois do empate em 0 a 0 com o Lille, pelo Campeonato Francês, o presidente do clube, Vincent Labrune, revelou que já tem um acordo para contratar o argentino Marcelo Bielsa para ser o próximo técnico da equipe.

"Temos um princípio de acordo com Marcelo Bielsa. Agora vamos redigir o contrato legalmente. Sem cair na euforia absoluta, podemos dizer que teremos um grande treinador na próxima temporada", disse o presidente, em entrevista coletiva, revelando o sucesso das negociações que se arrastavam pelos últimos dias.

A preocupação do Olympique, time de maior torcida da França, é com o crescimento de Paris Saint-Germain e Monaco, que disputam o título francês deste ano - o PSG está com uma mão e meia na taça. Desde 1992 o time de Marselha só foi campeão uma vez, em 2010.

Há alguns dias, Bielsa esteve na França e acompanhou a partida em que o Olympique derrotou o Ajaccio por 3 a 1, no estádio Velodrome. O argentino, de 58 anos, está sem clube desde o final da temporada passada, quando o seu vínculo com o Athletic de Bilbao se encerrou. Com passagens também pelas seleções de Argentina e do Chile, o comandante, apelidado de ''El Loco'', é conhecido por seus esquemas táticos ofensivos.