Olympique de Marselha só empata e Lyon assume a vice-liderança do Francês

O Olympique de Marselha teve a chance de se aproximar do líder Paris Saint-Germain neste domingo, mas decepcionou e ficou apenas no empate por 1 a 1 com o Montpellier, fora de casa, pela 16.ª rodada do Campeonato Francês.

Não bastasse o frustrante resultado, a equipe despencou na tabela de classificação. Depois de iniciar a rodada em segundo, terminou apenas na quarta colocação com 32 pontos, os mesmos do vice Lyon, que superou o Caen por 2 a 1, neste domingo, e do terceiro Monaco, algoz no último sábado do Angers.

Já o Paris Saint-Germain, mesmo depois de perder a sua invencibilidade ao ser derrotado pelo Strasbourg fora de casa, por 2 a 1, no último sábado, permanece líder com tranquilidade, com 41 pontos. O Montpellier, por sua vez, é o oitavo com 22.

Aproveitando o embalo de sua torcida, o Montpellier abriu o placar aos 29 minutos do primeiro tempo, com o atacante Giovanni Sio. De pênalti, o meia Florian Thauvin ainda igualou o placar aos 45, mas o time visitante não conseguiu a virada na etapa final.

Se o Olympique de Marselha decepcionou, o Lyon fez a sua parte fora de casa e superou o Caen por 2 a 1. Maxwel Cornet e Mariano Diaz fizeram os gols do time visitante - Ivan Santini descontou já nos acréscimos.

Ainda neste domingo, também jogando fora de casa, o Nantes ficou no empate por 1 a 1 com o Saint-Étienne e permaneceu em quinto, com 27 pontos.