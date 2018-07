Olympique de Marselha vê chance 'mínima' de avançar Depois da derrota em casa para o Bayern de Munique por 2 a 0, na quarta-feira, o Olympique de Marselha reconhece que ficou com chances "mínimas" de avançar para as semifinais da Liga dos Campeões da Europa. Para ficar com a vaga, o time francês precisará reverter essa desvantagem no jogo de volta do confronto, na próxima terça, na Alemanha.