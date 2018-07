Olympique de Marselha vence e assume vice-liderança

Cabaye abriu o placar para o Lille aos 26 minutos do primeiro tempo, mas a reação do Olympique de Marselha foi impiedosa na etapa final: Remy empatou aos oito, Lucho González virou aos 26 e o próprio Remy ampliou aos 35.

Também jogando fora de casa, o Lyon decepcionou e ficou apenas no empate com o lanterna Arles-Avignon por 1 a 1. Assim, está apenas com 12 pontos, distante dos primeiros colocados. Djadjedje abriu o placar para o time mandante, mas Briand assegurou o empate aos dois minutos do segundo tempo.

Ainda neste domingo, o Paris Saint-Germain decepcionou sua torcida. Mesmo com dois gols do brasileiro Nenê, a equipe foi derrotada pelo Auxerre por 3 a 2 e permanece com 15 pontos, na sétima colocação.