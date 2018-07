Olympique empata sem gols e fica perto do título francês

Com o resultado, o Olympique chegou aos 72 pontos na classificação e manteve a vantagem de cinco pontos sobre o Auxerre. O time de Marselha poderá se sagrar campeão já na próxima rodada, a antepenúltima do campeonato, se vencer o Rennes na quarta-feira e o Auxerre perder o empatar com o Lyon, no mesmo dia.

Assim, o Olympique, do brasileiro Brandão, acumularia 75 pontos e não poderia mais ser alcançado na tabela pelo vice-líder, que só conseguiria chegar aos 74 caso vencesse as duas partidas restantes.

O Olympique chegou a esta situação favorável em um jogo de poucas emoções nesta sexta. O ataque da equipe visitante foi comandado por Brandão, que teve as melhores chances de gol no segundo tempo.

Mesmo com o apoio da torcida, o Auxerre teve dificuldade para levar perigo à defesa rival e acabou mostrando nervosismo com o passar do tempo. Os anfitriões chegaram a criar boas oportunidades na etapa final, mas não conseguiram superar o líder do campeonato e praticamente deram adeus à briga pelo título.