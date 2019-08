Olympique estreia no Francês com derrota em casa; Nice vence com gol de Dante

O Olympique de Marselha começou muito mal no Campeonato Francês. Neste sábado, jogando em seu estádio, o Velodrome, o time do técnico português André Villas-Boas foi derrotado pelo Reims por 2 a 0. Já o Nice passou pelo Amiens por 2 a 1 com um gol do brasileiro Dante no fim do jogo.

LEIA TAMBÉM > Confira a tabela completa do Campeonato Francês

Nove vezes campeão francês, a equipe onde joga o volante brasileiro Luiz Gustavo, que jogou a Copa do Mundo de 2014, foi superada pelo Reims. Os dois gols do confronto foram anotados no segundo tempo, por Boulaye Dia, aos 13 minutos, e Suk Hyun-Jun, já nos acréscimos.

Outro brasileiro que passou pela seleção e esteve em campo neste sábado estreando pelo Francês foi o zagueiro Dante. Já nos acréscimos do segundo tempo, ele fez o gol da vitória do Nice sobre o Amiens, em seu estádio, o Allianz Rivera, pelo placar de 2 a 1.

O sábado teve outros quatro jogos no Francês. Outra equipe tradicional derrotada na estreia foi o Bourdeaux, que tomou 3 a 1, fora de casa, do Angers. Reine-Adelaide, Mathias Lage e Mangani marcaram para o time da casa, com De Preville descontando para o seis vezes campeão nacional.

Maior detentor de taças da história, com dez conquistas, o Saint-Étienne, por sua vez, não decepcionou sua torcida e se saiu bem fora de casa. Com gols marcados por Hamouma e Aholou (o suíço Julio Tavares descontou) ainda no primeiro tempo, venceu o Dijon por 2 a 1, como visitante, no estádio Gaston Gerard,.

Quem também levou a melhor, fora de casa, na primeira rodada foi o Rennes, que superou o Montpellier por 1 a 0. O único gol do confronto foi anotado por Jeremy Morel, logo aos seis minutos da primeira etapa.

Já o único empate da rodada até o momento foi registrado no encontro entre Brest e Toulouse no Estádio Francis-Le Ble. Com Autret abrindo o marcador para a equipe da casa e Koulouris deixando tudo igual, os times ficaram no 1 a 1.

Os jogos do fim de semana pelo Francês continuam neste domingo, com Lille encarando o Nantes; o Strasbourg medindo forças com o Metz e o Paris Saint-Germain, atual campeão, recebendo o Nîmes.