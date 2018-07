Olympique goleia Montpellier e lidera Francês O Olympique de Marselha goleou o Montpellier, por 4 a 0, neste sábado, em casa, e assumiu a liderança provisória do Campeonato Francês. O time da casa contou com o empate entre Bordeaux e Lille para terminar o dia na primeira colocação da tabela. Chegou aos mesmos 25 pontos do Lille, mas leva vantagem nos critérios de desempate.