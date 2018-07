Olympique marca no fim e vence Inter de Milão pela Liga

Com gol nos acréscimos, o Olympique de Marselha surpreendeu a Inter de Milão nesta quarta-feira e abriu vantagem no duelo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Ayew marcou o único gol da partida disputada no Estádio Vélodrome, em Marselha.

O Olympique jogará agora por um empate no confronto da volta, no dia 13 de março, no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão. Para avançar, o time italiano precisará vencer por dois gols de diferença, diante de sua torcida.

Empurrado pela torcida, o Olympique dominou o primeiro tempo, mas tinha dificuldade em levar perigo ao gol de Julio Cesar. A Inter, por sua vez, ameaçava nos contra-ataques. Em um deles, Forlán quase abriu o placar.

O panorama do jogo não mudou no segundo tempo. O time francês seguiu com mais posse de bola e numerosas finalizações, sem maior perigo. Sem o lateral Maicon, substituído no intervalo, a Inter foi mais tímida na etapa final e praticamente não ameaçou a defesa anfitriã.

O lance que decidiu a partida só surgiu aos 48 minutos. Após jogada do Olympique pela esquerda, Ayew subiu no meio da defesa e cabeceou para as redes, sem defesa para o goleiro Julio Cesar.