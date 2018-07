Olympique perde e Lille vira líder no Francês

Com os resultados deste domingo, o Lille chegou aos 28 pontos e abriu dois de vantagem sobre o Olympique de Marselha e um sobre o Rennes, que havia vencido o Monaco no sábado por 1 a 0. O Paris Saint-Germain também chegou aos 27, após passar pelo Brest por 3 a 1 - o atacante brasileiro Nenê marcou um dos gols.

A partida entre Lille e Lorient deveria ter sido disputada no sábado, mas foi adiada por conta de uma forte nevasca. Melhor para o atual líder do Francês, que estava muito inspirado neste domingo e goleou em casa por 6 a 3.

Apesar do placar elástico, o confronto foi acirrado. Aos 12 do segundo tempo, Kitambala chegou a empatar para o Lorient por 3 a 3. Mas logo no minuto seguinte, Gervinho marcou e o Lille passou a dominar a partida. Destaque para Sow, artilheiro do domingo com três gols. Gameiro, por sua vez, fez os dois primeiros gols do time visitante.

Jogando fora de casa, o Olympique de Marselha segurou o empate até o minuto final, quando Faé marcou o gol da vitória do Nice. O resultado deixou a equipe com 20 pontos, agora mais distante da zona de rebaixamento.

Em Paris, o PSG começou melhor e logo abriu o placar aos cinco minutos, com o brasileiro Nenê. Roux ainda empatou no início do segundo tempo, mas Bodmer e Giuly garantiram a importante vitória do time mandante por 3 a 1.