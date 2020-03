Olympique tropeça no Francês; PSG tem jogo adiado por causa do coronavírus

O Olympique de Marselha tropeçou na caminhada para conseguir uma vaga direta na fase de grupos da Liga dos Campeões da próxima temporada. Nesta sexta-feira, na abertura da 28ª rodada do Campeonato Francês, o time do técnico André Villas Boas abriu 2 a 0, mas cedeu o empate para o Amiens por 2 a 2, no Vélodrome.

Com o resultado de igualdade, o Olympique chegou aos 56 pontos e pode ver o Rennes, o terceiro com 47, diminuir sua vantagem para apenas seis pontos. O Paris Saint-Germain, que teve o jogo contra o Strasbourg adiado por causa do surto de coronavírus na região da Alsácia, lidera com 68 pontos.

Sanson abriu o placar para o Olympique nos acréscimos do primeiro tempo. Aos 46 minutos, Strootman recuperou bola na intermediária ofensiva e serviu para o companheiro. O meia finalizou de pé esquerdo da entrada da área e o goleiro Gurtner aceitou. O segundo gol saiu aos 11 da etapa final. Payet recebeu na esquerda, cortou para o meia passando por dois adversários e finalizou de pé direito. A bola bateu em Haitam Aleesami e entrou.

O jogo parecia decidido, mas o Amiens, que briga contra o rebaixamento no Campeonato Francês, foi buscar o empate nos minutos finais. Em cobrança de pênalti, aos 39, Sehrou Guirassy diminuiu o placar. A igualdade foi alcançada aos 50, com Saman Ghoddos.

JOGO ADIADO

Por ordem da prefeitura do Baixo Reno, na região da Alsácia, na França, a Liga Francesa (LFP) adiou o jogo do Paris Saint-Germain contra o Strasbourg, em Estrasburgo, agendado para este sábado, às 13h30. O local é um dos mais afetados pelo coronavírus em território francês - o país já registrou 613 casos e nove mortes.

Esta é a primeira partida do Campeonato Francês adiada por conta do Covid-19. Ainda não há nova data para a realização do confronto. Desta forma, o PSG de Neymar terá o fim de semana livre para pensar no jogo em casa com o Borussia Dortmund, na quarta-feira, que vale vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões.

Embora seja novidade na França, o coronavírus causou uma série de alterações na Itália, país europeu mais afetado pelo surto da doença. Ao todo, nove jogos já foram modificados, e a rodada inteira deste fim de semana também precisará ser remanejada. Como medida de precaução, todas as partidas da competição até o dia 3 de abril terão portões fechados.