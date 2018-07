Olympique vai processar De Jong por lesão de Ben Arfa O Olympique de Marselha revelou que prepara uma ação judicial contra o meio-campista Nigel de Jong, do Manchester City, por conta da entrada dura que causou fraturas na tíbia e na fíbula da perna esquerda de Hatem Ben Arfa, do Newcastle, durante uma partida do Campeonato Inglês.