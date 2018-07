Olympique vence Boulogne e lidera Francês com folga O Olympique de Marselha derrotou o Boulogne por 2 a 1, fora de casa, neste sábado, e se manteve na liderança isolada do Campeonato Francês. Soma agora 68 pontos, faltando cinco rodadas para o fim da competição, e continua com cinco pontos de vantagem sobre o Auxerre, segundo colocado, que goleou o Lorient.