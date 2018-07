Olympique vence Saint-Étienne e fica perto do título O Olympique de Marselha ficou mais perto de conquistar o título do Campeonato Francês ao derrotar o Saint-Étienne por 1 a 0, em casa. Com o triunfo, a equipe se manteve na liderança do torneio nacional e chegou aos 71 pontos, com quatro de vantagem para o vice-líder Auxerre. Já o Saint-Étienne segue na luta contra o rebaixamento, em 17º lugar, com 36 pontos.