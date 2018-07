Olympique vence Spartak e se classifica para as oitavas da Liga

Veja também:

BLOG DA LIGA - Os detalhes do torneio europeu

Faltando uma rodada para o fim da fase de grupos, o Olympique chegou à vice-liderança com nove pontos e abriu três de vantagem para o adversário russo - o Chelsea lidera o Grupo B com 12. E como leva vantagem no confronto direto, o time francês não pode mais perder a segunda colocação.

O Spartak Moscou, por sua vez, pode confirmar a terceira posição e sua presença na Liga Europa ainda nesta terça-feira. O Zilina, que ainda não somou nenhum ponto, enfrenta o Chelsea e precisa vencer para não ser eliminado.

Mesmo jogando em Moscou, o Olympique começou pressionando e criou boas chances até abrir o placar aos 18 minutos, quando Valbuena recebeu passe de Heinze e bateu no ângulo. Já no início do segundo tempo, Remy tentou chutar e, sem querer, deu um chapéu no defensor, ficando sozinho para ampliar. E aos 23, Brandão completou o placar e garantiu a classificação do time francês.