Olympique volta a vencer com Marcelo Bielsa no comando

O Olympique de Marselha voltou a vencer sob o comando do técnico argentino Marcelo Bielsa. Em partida válida pala quarta rodada do Campeonato Francês, o time bateu o Nice por 4 a 0, com dois gols do meia Dimitri Payet.

É a segunda vitória consecutiva da equipe, que chegou à quarta colocação do torneio. Bordeaux, com nove pontos, Saint-Étienne e Lille, com sete, estão à frente do time comandado por Bielsa - as três equipes ainda entrarão em campo nesta rodada. O Paris Saint-Germain, atual bicampeão, ocupa a sétima posição, com cinco pontos.

Ex-treinador da seleção argentina, do Newell’s Old Boys e do Athletic Bilbao, Bielsa assinou contrato de dois anos com o clube francês. O treinador argentino estava sem clube desde que deixou o Athletic de Bilbao, em junho de 2013.

O Olympique teve início ruim no Campeonato Francês. No primeiro jogo, o time empatou por 3 a 3 fora de casa com o Bastia. Na sequência, acabou derrotado por 2 a 0, em Marselha, pelo Montpellier. A recuperação teve início contra o Guingamp. Na ocasião, o time venceu por 1 a 0 no campo do adversário.