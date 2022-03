Onana, goleiro do Ajax e de Camarões, sofre acidente de carro, mas sai ileso

O goleiro camaronês Andre Onana, do Ajax, se envolveu em um grave acidente de carro nesta terça-feira. Apesar do veículo do jogador sair de uma colisão extremamente danificado, Onana não sofreu ferimentos graves e deverá participar normalmente do jogo entre Camarões e Argélia na próxima sexta-feira pelas Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo.

O acidente aconteceu em Douala, maior cidade de Camarões, onde o jogador estava a caminho da concentração da seleção camaronesa. O carro de Onana colidiu de frente com outro veículo, mas todos os envolvidos saíram ilesos da batida. Segundo a imprensa local, o jogador foi encaminhado ao hospital para passar por exames.

André Onana é goleiro do Ajax, mas já está assinado com a Internazionale de Milão para a próxima temporada. O camaronês retornou recentemente de uma suspensão dos gramados que durou nove meses, após ter sido pego no teste antidoping. A punição seria de um ano, mas a pena foi reduzida pela Corte Arbitral do Esporte (CAS) em novembro do último ano.

URGENT ! En direction de Douala (venant de Yaoundé) André Onana a été victime d'un accident de circulation. Plus de peur que de mal, le gardien international Camerounais va bien, même si le véhicule a été touché. #CFOOT pic.twitter.com/FjcUnohmPe — CFOOT (@cfootcameroun) March 22, 2022

Onana, de 25 anos, passou sete anos vestindo a camisa do Ajax. O jogador foi formado nas categorias de base do Barcelona. O goleiro esteve presente na última Copa Africana de Nações com a seleção de Camarões, que foi anfitriã do torneio.

Camarões se prepara para os jogos decisivos de ida e volta contra a seleção da Argélia, na briga por uma vaga na Copa do Mundo no Catar. As seleções se enfrentam nesta sexta-feira, às 14h, em Douala. A partida de volta, na Argélia, está marcada para terça-feira, dia 29 de março, às 16h30.