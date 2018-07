Once Caldas avança e enfrenta Cruzeiro na Libertadores

O Once Caldas será o adversário do Cruzeiro nas oitavas de final da Libertadores. Na noite de terça-feira o clube colombiano garantiu a segunda colocação do Grupo 1 do torneio continental ao derrotar o Universidad San Martín, do Peru, por 2 a 0, em partida realizada em Lima.

Campeão da Libertadores em 2004, o Once Caldas chegou aos sete pontos e avançou com a pior campanha entre os segundos colocados das chaves. Assim, vai encarar o Cruzeiro, que somou 16 pontos e ficou com a liderança do Grupo 7 e a melhor campanha desta fase do torneio.

O duelo marcará um reencontro do técnico Cuca com o time colombiano. Em 2004, o treinador dirigia o São Paulo e foi eliminado pelo Once Caldas nas semifinais da Libertadores. Na decisão, a equipe colombiana, que já havia surpreendido ao superar o Santos nas quartas de final, foi campeão ao bater o Boca Juniors.

Na partida de terça-feira, o Once Caldas abriu o placar aos 15 minutos do primeiro tempo com um gol marcado pelo atacante Rentería, que defendeu o Internacional e o Atlético Mineiro no Brasil. O gol que definiu o triunfo do time colombiano saiu aos 29 minutos do segundo tempo e foi feito por Mirabaje.

Classificado por antecipação, o Libertad, do Paraguai, bateu o San Luis, do México, por 2 a 0, em Assunção, na terça-feira, e contribuiu para a classificação do Once Caldas. A equipe paraguaia chegou aos 14 pontos e ficou com o primeiro lugar do Grupo 1. Além disso, garantiu a segunda melhor campanha da fase de grupos da Libertadores.

Os gols da vitória do Libertad saíram no primeiro tempo. Jorge González, em cobrança de falta, abriu o placar aos 11 minutos. Aos 17, Pavlovich fez o segundo gol da equipe paraguaia.