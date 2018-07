Once Caldas e Libertad empatam na Colômbia O Libertad conseguiu um importante resultado na noite de quinta-feira ao empatar por 0 a 0 com o Once Caldas, em Manizales. Agora, terá a oportunidade de definir a disputa de uma vaga nas quartas de final da Libertadores em casa. O segundo confronto será disputado no dia 6 de maio.