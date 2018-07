Once Caldas será o rival do Internacional na pré-Libertadores

MANIZALES, COLÔMBIA - O Once Caldas será o adversário do Internacional na fase preliminar da Copa Libertadores, em janeiro de 2012. O time colombiano perdeu a chance de entrar direto na fase de grupos do torneio continental ao ser derrotado na final do campeonato nacional, na noite de quarta-feira.

Campeão da Libertadores em 2004, o Once Caldas era um dos rivais mais temidos pelo Inter antes da definição. O time colombiano fez uma boa campanha na edição passada e chegou a eliminar o Cruzeiro nas oitavas de final. Na sequência, foi superado pelo futuro campeão Santos.

O Once Caldas teve que se contentar com a vaga na fase preliminar ao ficar com o vice-campeonato nacional. Numa final em dois jogos, o time venceu a partida de volta contra o Junior Barranquilla por 2 a 1, mas foi superado por 4 a 2 nas cobranças de pênaltis, diante de sua torcida. O Once Caldas já havia sido derrotado no duelo de ida, no domingo passado, pelo placar de 3 a 2.

Na fase preliminar da Libertadores, Inter e o time colombiano disputarão o primeiro jogo no dia 25 de janeiro, no Beira-Rio. A volta está marcada para 1º de fevereiro, na altitude de 2.150 metros da cidade de Manizales, na Colômbia.

O vencedor do confronto entrará no Grupo 1, que já conta com o Santos, o peruano Juan Aurich e mais um representante da Bolívia, ainda não definido. O Junior Barranquilla, por sua vez, avançou direto para o Grupo 3, que só tem confirmado por enquanto o Bolívar-BOL.