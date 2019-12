Onde assistir Ajax x Valencia pela Liga dos Campeões

Ajax e Valencia se enfrentam nesta terça-feira, às 17h (de Brasília), na Amsterdam Arena. O duelo entre o time holandês com a equipe espanhola é válido pela última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. A partida terá transmissão na TV e online.

LEIA TAMBÉM > Onde assistir Chelsea x Lille pela Liga dos Campeões

Onde assistir Ajax x Valencia ao vivo

O jogo será transmitido ao vivo pelo canal Space para todo o Brasil. O torcedor também pode assistir online pelo EI Plus.

As duas equipes lutam pela classificação às oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. O Ajax é o líder do Grupo H, com dez pontos. O Valencia está em segundo, com oito pontos. O Chelsea é o terceiro, também com oito pontos. Ou seja, o Ajax joga por um empate para avançar na competição. No outro jogo do grupo, o Chelsea recebe o Lille, lanterna com apenas um ponto.