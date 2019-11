Onde assistir Alavés x Real Madrid pelo Campeonato Espanhol 

Alavés x Real Madrid jogam neste sábado, às 9h (horário de Brasília), no estádio Mendizorroza, pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol. O jogo terá transmissão na TV fechada e online.

Onde assistir Alavés x Real Madrid?

A partida terá transmissão pelo canal Fox Premium. Também é possível assistir ao confronto em seu site e aplicativo.

O Real entra na rodada na segunda colocação, com os mesmos 28 pontos do líder Barcelona, mas fica atrás pelos critérios de desempate. Na última, o time de Zinedine Zidane derrotou o Real Sociedad por 3 a 1 e seu último jogo foi um empate por 2 a 2 com o PSG pela Liga dos Campeões, na última terça-feira. O Alavés aparece na 12ª colocação, com 18 pontos, e na última rodada do Espanhol derrotou o Eibar fora de casa por 2 a 0.