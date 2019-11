Onde assistir Alemanha x Bielo-Rússia ao vivo na TV e online

Alemanha e Bielo-Rússia se enfrentam neste sábado pelas Eliminatórias para a Eurocopa. A partida será realizada às 16h45 (horário de Brasília), no estádio Borussia-Park, em Monchengladbach, na Alemanha.

Assistir Alemanha x Bielo-Rússia ao vivo na TV

A partida terá transmissão pelo canal Space para todo o Brasil.

Assistir Alemanha x Bielo-Rússia ao vivo online

O confronto também pode ser assistido pelo EI Plus.

Informações das seleções

A Alemanha ocupa a segunda colocação do Grupo C, atrás da Holanda. Em seis rodadas, o time soma 15 pontos (cinco vitórias e um empate). No primeiro turno, a Alemanha ganhou da Bielo-Rússia por 2 a 0, fora de casa.

A Bielo-Rússia é a penúltima colocada da chave, na quarta posição. O time perdeu quatro jogos e soma apenas quatro pontos (uma vitória e um empate).